Les histoires des Prophètes

Moïse lui dit : "Tu es certes un provocateur déclaré". Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, il (l'israélite) dit : "Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre ; et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs". Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit : "Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte (la ville). C'est le conseil que je te donne". Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit : "Seigneur, sauve-moi de (ce) peuple injuste !" » (28, 15-21) Le lendemain, Moïse craignit que Pharaon et les notables n'apprennent qu'il avait tué un copte la veille pour venir au secours d'un juif.